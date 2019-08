Gelato a base di insetti, sabato degustazione in Via Prione

La Spezia - Un cono fiordilatte e coleotteri? Perché no. È questo lo spirito con cui Il Gelatiere del Prione, al numero 276 della via delle 'vasche' spezzine per eccellenza, propone per sabato prossimo, 17 agosto, dalle 15.00, 'Solo per chi osa – La giornata del temerario', nel corso della quale sarà possibile degustare gelati a base di insetti. Pronti a finire sotto i denti degli spezzini cavallette, coleotteri e grilli caramellati. Un'occasione per passare dalle suggestioni e i conati di Pechino Express alla prova di una pratica magari disgustosa al solo pensiero ma, chissà, gradevolissima nei fatti.



“Il consumo alimentare di insetti – spiegano dalla gelateria - è molto diffuso in Asia, in alcuni paesi dell’Africa e in Sud America. In questi posti, gli insetti sono considerati cibo di e solo per ricchi. Originariamente, anche in Europa si consumavano gli insetti. Gli insetti vengono allevati in ambienti controllati dove l’umidità e la temperatura sono monitorati costantemente. Queste condizioni minimizzano il rischio di contaminazioni e il contatto con germi e batteri responsabili di malattie. Gli insetti sono nutrienti e sani, sono ricchi di proteine, minerali e vitamine”. Senza dimenticare l'aspetto della sostenibilità, visto che, secondo numerose voci, andare gradualmente a sostituire fettine e bistecche con la carne degli insetti potrebbe portare a un ridimensionamento degli allevamenti e quindi a un giovamento ambientale.