Futuro Oss, sindacati: “Regione ed Asl5 prendono in giro i lavoratori, sciopero inevitabile”

La Spezia - Questa mattina si è tenuto in Prefettura alla Spezia un incontro sulla vertenza Oss spezzine tra Luca Comiti Cgil, Roberto Palomba Fp Cgil, Mirko Talamone Fisascat Cisl, Marco Furletti Uiltrasporti, Luciana Tartarelli, Fials, il Dottor Lombardi per la Prefettura ed il Dottor Mazzone, Direttore Amministrativo di Asl 5. "Abbiano confermato lo sciopero per il 12 gennaio con manifestazione sotto la Regione - dicono i sindacati - la stessa Regione, mentre ci convocava il 12 in Commissione regionale sanità sul tema delle Oss spezzine, inviava il bando per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed al B.u.r.l., una presa in giro inaccettabile per i lavoratori. Durante l’incontro di oggi abbiamo ribadito le nostre richieste, inserire nel bando l’aumento del numero di assunzioni ed un punteggio maggiore per lavoratori che hanno operato nel settore pubblico. La Regione non ha accolto l’istanza del punteggio più alto per i lavoratori provenienti da strutture pubbliche, di fatto equiparandoli con quelli delle strutture private. Una precisa scelta politica di cui si assumerà la responsabilità di fronte ai lavoratori. Stigmatizziamo anche l’atteggiamento di Asl che ha abbandonato l’incontro. Da parte nostra utilizzeremo tutti gli strumenti di mobilitazione per salvaguardare il posto di lavoro delle 158 Oss spezzine, che si meritano la stabilizzazione e non si meritano certo di essere prese in giro in questo modo da Regione ed Asl5".