Funzioni fondamentali, il ministero salda 1,7 milioni al capoluogo

La Spezia - Il ministero dell’interno ha disposto a favore di Comuni, Province e Città metropolitane il pagamento della quota pari al 30 per cento spettante del fondo di 3,5 miliardi di euro istituito per concorrere ad assicurare le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali. Le risorse previste dall’art. 106, comma 1, del decreto “rilancio” sono erogati in acconto per una somma pari a complessivi 900 milioni di euro per i Comuni e 150 milioni di euro per Province e Città metropolitane. “La ripartizione per ciascun ente locale è stata effettuata in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope)”, spiegano dal Viminale. In virtù di questa scelta ministeriale, alla Provincia della Spezia vengono pagati 596mila euro e al Comune della Spezia un milione e 662mila euro. Al Comune di Sarzana vengono pagati 416mila euro, a quello di Lerici qualcosa di più: 438mila. Come spiegato dal ministero, le somme non sono proporzionali alla popolazione, tant'è che il terzo comune più affollato della provincia, Arcola, si 'contenta' di poco meno di 120mila euro. Santo Stefano di Magra rimedia 141mila euro, Levanto 165mila. Sopra quota 100mila anche Ameglia (149mila), Porto Venere (144mila), Vezzano (118mila),Bolano (101mila) e Luni (101mila). Di seguito l'entità del pagamento ricevuto dai restanti Comuni:



Monterosso 95mila



Riomaggiore 90 mila



Castelnuovo 88mila euro



Follo 71mila



Bonassola 67mila



Deiva 48mila



Riccò 47mila



Vernazza 46mila



Framura 38mila



Brugnato 34mila



Borghetto Vara 33mila



Sesta Godano 30mila



Varese 30mila



Beverino 28mila



Carrodano 23mila



Calice 19mila



Maissana 16mila



Carro 15mila



Rocchetta Vara 13mila



Pignone 11mila



Zignago 7mila