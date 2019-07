Funzionario amministrativo, un corso con la Cgil

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni in CGIL per il corso di formazione per Funzionario ed Istruttore amministrativo per il Centro per l'Impiego della Spezia. Il corso si svolgerà a partire dalla seconda settimana di settembre nei locali della Camera del Lavoro della Spezia, in Via Bologna 9.



Le iscrizioni si ricevono esclusivamente via email all'indirizzo:



fp.concorsi@cgillaspezia.it



entro e non oltre il 26 luglio 2019.



Per informazioni:



Ufficio Formazione, martedì e venerdì ( 9-11-16-18 luglio), dalle 9 alle 11, Via Bologna 9, presso la Camera del Lavoro;



numero di telefono 0187 547280, il martedì e venerdì dalle 9 alle 11.