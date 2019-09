Frutta d'estate, dallo Spezzino più fragole e meno ciliegie

La Spezia - Se ne va la bella stagione e con essa uno dei suoi più tipici piaceri: la frutta estiva e primaverile, ora destinata a far spazio al grigiore della collezione autunno inverno, certo salvata strada facendo dagli spicchi e il profumo delle arance. Ma quanta colorata frutta dei mesi caldi produce la nostra zona? I dati non mancano e li fornisce l'autorevole voce dell'Istituto nazionale di statistica. Ad esempio, la produzione 2019 di susine in Liguria ammonta a oltre 1.500 quintali, frutto di una ventina di ettari coltivati sul territorio regionale. Quattro nello Spezzino, che quest'anno ha dato 300 quintali di prodotto. E la gettonatissima pesca? La nostra provincia nel 2019 ne ha dati 140 quintali, una piccola parte dell'intero raccolto ligure, che supera gli 8mila quintali, gran parte dei quali staccati dall'albero nel Savonese.



Scesa di circa 2mila quintali rispetto all'anno scorso la produzione ligure di albicocche, che nel 2019 si assesta sui 6mila quintali, nati su cinquanta ettari. Stabile tuttavia le albicocche nello Spezzino, dove sia quest'anno che lo scorso hanno dato 300 quintali di frutto nati su quattro ettari levantini. Crescita per la ciliegia ligure, passata dai 26 ettari e 1500 quintali del 2018 agli 86 ettari e 3.800 quintali del 2019, sebbene in provincia della Spezia ci sia stata una contrazione: da 126 quintali a 84. Il melone? Dei 460 quintali prodotti nel 2018 – a quest'anno si rifà il dato più recente – ben 300 vengono dai tre ettari dedicati a questa coltura (all'aria aperta, non in serra) nello Spezzino. Quattro gli ettari di strawberry fields in Liguria. Uno è a levante e nel 2019 ha prodotto 120 quintali di fragole spezzine (20 per cento in più rispetto al 2018), poco più di un quarto dell'intera fragolata regionale.