Franco Pomo nominato componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale

La Spezia - Al termine delle procedure del bando per la nomina di un componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “A seguito delle 18 candidature che sono state presentate, è stato nominato Franco Pomo come componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Le mie più vive e sincere congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Franco Pomo. Sono certo che con grande competenza e professionalità saprà ricoprire questo importante ruolo grazie alle sue comprovate esperienze e qualifiche professionali che hanno sempre contraddistinto la sua vita e la sua carriera. Infine vorrei cogliere l’occasione per ringraziare anche tutti coloro che hanno presentato la loro candidatura”.