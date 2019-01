Franchising e tax free, due settori in crescita

La Spezia - È operativo uno sportello in Confcommercio, rivolto a tutte le aziende, per offrire assistenza a tutti coloro che abbiano interesse ad approfondire il tema della Tax Free e conoscere le opportunità offerte dal franchising. Il servizio è svolto in collaborazione con Icab.

Il franchising è un settore in continua crescita ed evoluzione che rappresenta un’occasione sia per coloro che vantano uno spirito imprenditoriale che per chi cerca una nuova opportunità lavorativa. Grazie al servizio offerto da Confcommercio gli imprenditori o aspiranti tali presenti, potranno comprendere i vantaggi e i rischi connessi a questa attività. Lo sportello rappresenta una guida indispensabile per valutare la propria idea di affiliazione sotto tutti i punti vista. L’associazione spezzina seguirà il progetto a 360 gradi, dall’idea di impresa all’analisi completa di tutti gli step necessari, anche nella scelta della location più adeguata per la propria attività.



L’associazione di via Fontevivo offre inoltre anche assistenza per supportare le aziende interessate al Tax Free Shopping (conosciuto anche come Recupero dell’Iva o Acquisto esentasse). Il Tax Free consiste nel rimborso dell’Iva locale su prodotti acquistati durante il soggiorno all’estero e la sua applicazione è finalizzata a stimolare il commercio internazionale, attirare i consumatori e favorire il turismo.



Per fissare un appuntamento gratuito è possibile contattare direttamente la segreteria di Confcommercio al numero 0187 5985101 o inviando una mail a: segreteria@confcommerciolaspezia.it.