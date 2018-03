Formazione spedizionieri per l’abilitazione all’esame professionale

La Spezia - L’attività dello spedizioniere doganale è fondamentale nello scambio internazionale delle merci. Questa professione, molto specializzata, si svolge in tutti i luoghi dove è possibile fare le operazioni doganali; il professionista, detto anche doganalista, ha il principale compito di rappresentare il proprietario delle merci nell’ambito dello svolgimento delle operazioni doganali. Alla Spezia, grazie al porto commerciale, il doganalista svolge un ruolo strategico essendo

il traffico container e quindi delle merci molto sostenuto. Per accedere alla professione è necessario l’iscrizione all’Albo a seguito del superamento della sessione d’esame.

Quest’anno per la prima volta, l’associazione regionale dei Doganalisti in collaborazione con quella provinciale guidata da Sergio Landolfi ha organizzato il corso di preparazione agli esami seguibile attraverso una video conferenza in collegamento webinar negli uffici presso il palazzo dell’Agenzia delle Dogane. Il corso articolato su più sedute terminerà a fine luglio ed è stato completamente finanziato dall’Associazione dei doganalisti della Spezia. Questi servizi sono stati possibili grazie alla disponibilità dell’Agenzia delle Dogane che ha fornito i locali e alla società La Spezia Port Service che cura l’organizzazione informatica, telematica e il collegamento con il consiglio territoriale di Genova. Questa, iniziativa, che vede la partecipazione di numerosi giovani, oltre a fornire le conoscenze necessaria all’esame professionale ha l’obbiettivo di promuovere e far conoscere i compiti i ruoli e le responsabilità di questa professione molto specializzata e spesso poco conosciuta.