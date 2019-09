Formazione e lavoro, via alle iscrizioni al corso gratuito per saldocarpentieri qualificati

La Spezia - Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione”, ob. Spec. 8.1, avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative a percorsi integrati formativi “FORMARSI PER COMPETERE” per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati, Isforcoop lancia il bando gratuito per la formazione di saldocarpentieri qualificati.



Obiettivo del corso: fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze atte a realizzare strutture metalliche sulla base della documentazione tecnica fornita, attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della deformazione, della saldatura e della rifinitura. Fornire strumenti volti a effettuare prima la lavorazione delle parti metalliche: taglio, deformazione, saldatura per poi saperle assemblare realizzando la struttura richiesta. Essere in grado di realizzare strutture in metallo di medie e grandi dimensioni in base ai suoi diversi utilizzi (es. piattaforme su cui vengono montate macchine utensili o cisterne per lo stoccaggio di prodotti alimentari, prodotti da impiegare in ambito edile, nautico, negli allestimenti).



Destinatari

15 giovani disoccupati*, fino ai 29 anni di età.



Requisiti

Disoccupati*, fino ai 29 anni di età, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Laurea triennale e/o magistrale o titolo equivalente

qualifica triennale



L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006.



Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.

*la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad €. 8.000,00 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad €. 4.800,00.



Durata

2.1 Career Counseling: orientamento al percorso integrato - 16 ore

2.2 Formazione professionale - 600 ore di cui: 70 ore di formazione teorica, 350 ore teorico pratica, 180 ore stage

2.3 Tirocini di inserimento lavorativo e Work experience - 6 mesi

2.4 Percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo - 3 mesi

2.5 Percorso di orientamento all’autoimpiego e alla creazione di impresa - 30 ore

2.6 Incentivi all’occupazione -



Apertura iscrizioni: ore 9.00 del 6 settembre 2019

Scadenza bando: ore 12.00 del 27 settembre 2019

Inizio corso previsto: 21 Ottobre 2019



Attestato previsto

Attestato di qualifica professionale: Carpentiere in Metallo Rif. ISTAT 6.2.1.4.0



Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate dagli interessati a far data dal 06/09/2019 presso ISFORCOOP, via Lunigiana 229 c/d, La Spezia (Orario ritiro candidature: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 - 12.00; Martedì e Giovedì 15.00 – 17.00) .

Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€ 16,00), attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego, 2 foto tessere, fotocopia del titolo di studio e/o dichiarazione di valore per titoli equipollenti conseguiti all’estero, curriculum vitae in lingua italiana, secondo il modello Europass CV (facoltativo).

Per informazioni di dettaglio è possibile ritirare la scheda informativa del corso presso la sede dell’Ente o consultare il sito www.isforcoop.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio del corso e scaricare la domanda di iscrizione

Tel. e Fax 0187/564974; e-mail: isforcoopsp@gmail.com



Modalità di selezione

I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a una prova scritta di selezione (prova psico-attitudinale) e a un colloquio motivazionale individuale. I partecipanti al percorso integrato, e le eventuali riserve saranno identificati sulla base di una graduatoria di selezione, stilata sommando i punteggi ottenuti dai candidati nella prova psico-attitudinale e nel colloquio.

I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica alla mansione.



IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO



