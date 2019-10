Formarsi per competere nella nautica e cantieristica, riapre il bando

La Spezia - Cisita riapre le iscrizioni al bando "Formarsi per competere", un'opportunità per formarsi e trovare opportunità di crescita professionale nella nautica grazie alla presenza di una partner come San Lorenzo Spa e nella cantieristica grazie alla presenza di Fincantieri Spa. I percorsi hanno l'obiettivo di creare figure professionali utili ai settori di riferimento. Il bando riapre al fine di completare i gruppi classe precedentemente selezionati. Per la San Lorenzo Spa sono tredici i candidati da individuare per la formazione delle figure di Operatore Polivalente/allestitore nautico e montatore meccanico, che dovranno possedere i seguenti requisiti: disoccupati, fino ai 29 anni di età, residenti e/o domiciliati in Liguria in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore di 2°grado e/o qualifica professionale ad indirizzo tecnico. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile.



Per Fincantieri Spa ancora cinque sono i posti disponibili per Capobarca e Disegnatore navale, i requisiti: disoccupati, fino ai 29 anni di età, residenti e/o domiciliati in Liguria in possesso di Laurea in Ingegneria Navale/Nautica/Meccanica/Elettrica/Gestionale di nuovo e vecchio ordinamento e/o diploma. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile. Info e documentazione scaricabile dal sito www.cisita.it. Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a Cisita - Formazione Superiore, Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/57.84.44. Orario segreteria: Dal lunedì al venerdì dalle 9-12 e dalle 14-17.