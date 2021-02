Forex: l'importanza di investire sul mercato delle valute con i migliori intermediari

La Spezia - Il forex continua a confermarsi il mercato più tradato da esperti e investitori alle prime armi: il foreign exchange, infatti, è la piazza più liquida in assoluto e come tale assicura una maggiore stabilità dei livelli di prezzo. Sull'onda di questa domanda, negli anni sono spuntati diversi i broker atti a garantire un'esperienza di trading online tra le più complete; tuttavia, districarsi tra le varie proposte non è semplice, di conseguenza, è importante imparare a selezionare i migliori intermediari e comprendere di quali aspetti bisogna tenere conto prima di investire.



A chiarire i principali dubbi dei trader oggi c'è il web, che offre quotidianamente recensioni e valutazioni valide da parte di investitori con esperienza. Fondamentale, il contribuito di realtà come Brokerforex.it, il portale che recensisce e dà risalto alle realtà di trading meritevoli di attenzione. Il sito, in particolare, ha stilato una guida che indica quali sono, ad oggi, i migliori intermediari sul forex per operare in sicurezza sui mercati finanziari, e a quali caratteristiche bisogna prestare attenzione per individuarli. Tra queste, ce ne sono alcune imprescindibili, in assenza delle quali il broker non può essere considerato affidabile.



Investire sul forex: broker regolamentati e conti demo

Il primo passo per investire sul forex in tutta sicurezza è assicurarsi che l'intermediario sia in possesso delle opportune regolamentazioni. Le realtà più affidabili sono controllate da una o più Autorità di tutela degli investitori, ad esempio, in Italia l'organo di vigilanza è la CONSOB; l’assenza di una regolamentazione da parte di una Autorità di controllo, di conseguenza, deve intendersi come un campanello d'allarme che deve dissuadere il trader dal compiere qualsiasi attività di investimento.



Un altro requisito imprescindibile per un broker affidabile è la presenza di una piattaforma disponibile in modalità demo. I conti di simulazione, infatti, hanno un duplice vantaggio: da una parte permettono ai nuovi trader di imparare a conoscere tutte le funzionalità di un TOL mai utilizzato prima senza intaccare il denaro reale, dall'altra fanno sì che gli investitori inesperti possano provare le loro nuove strategie operative, evitando ogni possibile passo falso.



Ma la presenza di una piattaforma demo diventa fondamentale anche con il trascorrere del tempo, quando il trader, implementando nuove strategie operative, potrebbe aver bisogno di simulare le proprie dee di investimento per tastarne la validità nel lungo periodo. Il consiglio degli esperti, dunque, è quello di preferire soprattutto quei broker online che offrano un conto demo dal saldo molto alto o illimitato e che non prevedano alcun costo per l'utilizzo.



Broker forex: costi e spread

In termini di costi, un aspetto da tenere bene a mente è che i migliori intermediari non richiedono alcun pagamento in fase di iscrizione; il passaggio da conto demo a conto reale, contestuale al deposito dei capitali, avviene sempre gratuitamente e l'attività di trading online vera e propria non richiede costi di commissione. L'unica spesa da considerare è lo spread, la differenza tra il prezzo bid e ask sulla coppia di valute, che viene misurato in pips.



Naturalmente, ogni broker applica ai sottostanti spread diversi, di conseguenza, può essere opportuno valutarne il valore per tempo e selezionare esclusivamente quegli intermediari che offrano spread dall'importo più basso. Ma c'è un altro aspetto che, secondo gli esperti di Brokerforex.it, merita un'attenta valutazione: la piattaforma, che deve presentare un'interfaccia semplice e indicatori e oscillatori da inserire - e all'occorrenza modificare - per supportare ogni fase dell'attività di trading.



Formazione ed esperienza di trading: i migliori broker

Infine, prima di scegliere un intermediario, è importante valutare se sia possibile accedere a sezioni in cui sia presente materiale didattico. I migliori broker per il forex offrono ai loro trader e-book, analisi giornaliere e webinar gratuiti, ma ci sono alcuni intermediari che vanno oltre, assicurando agli utenti un'offerta di trading tra le più esclusive.



Tra questi è bene segnalare eToro, protagonista nel mondo degli investimenti con il Socia Trading e il Copy Trading, e Capital.com il quale, grazie al un software di intelligenza artificiale, tiene traccia delle strategie degli utenti per elaborare, con il passare del tempo, consigli personalizzati sull'operatività.