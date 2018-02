Forcieri: "Non una centrale nucleare ma un centro di ricerca"

La Spezia - "Non una centrale nucleare nell’area dell’ex carbonile Enel, ma un centro di ricerca, un incubatore di tecnologie necessarie per la produzione di energia alternativa, green, all’avanguardia: un centro avanzato che porterebbe valore non solo in termini di conoscenze, attirando competenze scientifiche e intelligenze da tutto il mondo, ma soprattutto occasioni di lavoro e studio qualificato per i nostri giovani, investimenti, opportunità di incontro, dibattito, sperimentazione. È questo il progetto messo a punto dal Dltm, rispondendo ad un bando nazionale dell’Enea e fatto proprio dalla Regione Liguria". Così Lorenzo Forcieri, consigliere comunale, leader di AvantInsieme ma anche presidente del Dltm, precisa l'idea "che si sposa con il futuro industriale che auspichiamo per l’area Enel, dove c’è spazio anche per industrie legate alla mobilità elettrica, al mondo dell’industria 4.0, al digitale. Un’idea che rientra nella nostra visione di una città aperta, internazionale, turistica, moderna, ricca; pronta a valorizzare le sue potenzialità e cogliere tutte le opportunità, dalla cantieristica alla nautica, alla portualità, alle imprese più innovative. Questa la realtà per cui continuiamo a batterci in consiglio comunale ed in cui crediamo. La direzione è quella giusta ed i segnali di cambiamento iniziano ad arrivare".