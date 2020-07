Fondo perduto, alla Spezia meno richieste che nel resto della Liguria

La Spezia - La provincia spezzina è, tra quelle della Liguria, quella nella quale sono stati richiesti ed erogati meno contributi a fondo perduto. A livello regionale sono oltre 34mila le richieste presentate dai contribuenti a 20 giorni dall'apertura del canale.

Più di 24mila domande sono state evase e le somme sono già state accreditate dall'Agenzia delle entrate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani, per un totale di 70,957 milioni di euro erogati. A renderlo noto è la stessa Agenzia delle entrate.



Nel dettaglio in Liguria sono stati 33.657 i soggetti che hanno presentato domanda: 19.842 persone fisiche, e 13.815 soggetti diversi. La maggior parte delle istanze presentate fanno capo alla provincia di Genova, con 15.996 richieste e un contributo erogato pari a 33,7 milioni di euro circa. Seguono le province di Savona, con 6.995 domande e 14 milioni di euro, Imperia con 6.361 istanze e 12,4 milioni di importo, La Spezia con 4.753 istanze e 10,5 milioni di contributi erogati.



Il contributo a fondo perduto è previsto nel Dl Rilancio a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown purché con un fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni. La condizione è che ad aprile 2020 abbiano fatturato meno dei 2/3 dello stesso mese dello scorso anno. L'ammontare del contributo va dal 10 al 20% del calo del fatturato di aprile e non è comunque inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. C'è tempo fino al 24 agosto per presentare domanda.