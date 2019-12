Fondo San.Art, iscrizioni entro il 15 dicembre

La Spezia - Confartigianato Imprese ricorda che fino al 15 dicembre 2019 sono aperte le iscrizioni al Fondo San.Arti. per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari d’impresa artigiana, per i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano e per i loro familiari. Le prestazioni potranno decorrere dal 1 gennaio 2020. Il Sanarti è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato, in attuazione dell’accordo interconfederale e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Lo scopo di San.Arti. è di garantire agli iscritti delle imprese artigiane dipendenti e titolari, soci, collaboratori e loro familiari (su richiesta volontaria) i servizi sanitari integrativi attraverso il rimborso totale dei ticket e rimborso parziale per: le visite specialistiche, l’alta diagnostica, gli interventi chirurgici, la prevenzione cardiologica ed oncologica, le prestazioni odontoiatriche e quanto previsto dal nomenclatore sanitario del Fondo. Il mondo dell'artigianato ha una platea di circa un milione di potenziali utenti e il Fondo ha raggiuto finora circa il 50% del totale.



Confartigianato Imprese ricorda che le aziende sono tenute a versare per i propri dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da apprendista e a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi un contributo mensile di € 10,42 a lavoratore entro il giorno 16 di ogni mese con il modello di pagamento unificato F24. L’iscrizione al Fondo è inoltre prevista in forma volontaria per i titolari, i soci ed i collaboratori delle aziende artigiane con quota annuale a carico degli interessati di € 295 ciascuno (fino a 68 anni di età) e per i familiari (coniuge, conviventi e figli a carico) dei dipendenti e dei titolari, soci e collaboratori versando € 110 per i ragazzi da 1 a 14 anni e € 175 per uomini e donne da 15 a 67 anni.

Le imprese che si avvalgono per il servizio tenuta buste paga dell'Area

Lavoro Confartigianato per ulteriori informazioni possono contattare

0187.286640 (Ottavio Montaresi).



