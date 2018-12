Fondazione, online il bando InTreCCCi per iniziative di sostegno alla domiciliarità

La Spezia - È online il Bando InTreCCCi 2018 della Compagnia di San Paolo, che si propone di supportare iniziative a sostegno della domiciliarità nei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Da quest’anno il bando vede la collaborazione della Fondazione Carispezia con un sostegno economico congiunto a favore di eventuali progetti meritevoli che prevedano una ricaduta sul territorio di riferimento della Fondazione.

Al fine di illustrare nel dettaglio l’iniziativa e fornire informazioni utili e chiarimenti, Fondazione Carispezia organizzerà in collaborazione con Compagnia di San Paolo un incontro di presentazione del bando lunedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la propria sede, in via D. Chiodo n. 36 alla Spezia.

Il Bando InTreCCCI mira a sostenere la domiciliarità puntando su elementi di valore specifici, quali l’adozione di una prospettiva di comunità, un approccio focalizzato sulla persona, l’integrazione degli interventi. La concezione di domiciliarità promossa si focalizza sul concetto di qualità della vita, nella cui definizione giocano un ruolo cruciale la qualità delle relazioni e dell’abitare sociale, considerati elemento centrale per la persona con bisogni di cura, il caregiver, la famiglia e le reti informali di supporto.

La prima fase di “Call for ideas”, prevista dal bando, avrà scadenza l’8 febbraio 2019.

Il bando è disponibile sui siti internet della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Carispezia.