Fondazione Its: "Esiti occupazionali all'80 per cento"

La Spezia - Decima edizione il corso biennale post diploma per Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici, alla Fondazione Its della Spezia. Il corso, della durata di 2mila ore, suddivise in 1200 ore di teoria e ottocento ore di stage, inizierà a fine ottobre ed è rivolto a 20 giovani , in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il corso, finanziato dalla Regione Liguria e dal Fondo Sociale Europeo, è totalmente gratuito per gli utenti.

“Gli esiti occupazionali degli anni precedenti, vedono più dell’80 per cento di allievi occupati ad un anno dalla conclusione del corso - spiegano dalla Fondazione Its -. I super diplomi, anche a livello nazionale, si dimostrano un’ottima scelta per chi vuole specializzarsi e immettersi subito nel mondo del lavoro. Le chiavi del successo di questo corso sono la possibilità di contare su una formazione on the job, la presenza di docenti che provengono per oltre il 50 % dal mondo del lavoro e un dialogo costante con le aziende del territorio”.

“La figura professionale in uscita dal corso è un Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti in grado di concepire e di curare - spiegano ancora dall’Its - la progettazione di macchine e impianti e di industrializzarne la produzione nel rispetto degli standard progettuali richiesti, utilizzando le principali tecnologie abilitanti di Impresa 4.0. Opera sulla progettazione e sull’industrializzazione di processi/prodotti meccanici, dalle basi economiche e normative a tutti gli aspetti del design, delle proprietà dei materiali utilizzati, fino all’utilizzo dei software di rappresentazione e simulazione. Coniuga diverse tecnologie, quali la meccanica e l’elettronica, e agisce nelle attività di sviluppo e programmazione operativa di sistemi di automazione contenenti calcolatori e PLC, costruzione, testing, documentazione di processi/impianti automatici. In tale contesto applica sia sistemi di comando, controllo e regolazione sia metodiche di collaudo, messa in funzione e prevenzione guasti. Pianifica e gestisce, in funzione dei materiali impiegati, i cicli di lavorazione e la manutenzione. Collabora con la direzione commerciale intervenendo nel post vendita. Interagisce e collabora con le strutture tecnologiche del contesto in cui si trova ad intervenire. All’interno dei moduli sono previste attività di formazione per la nautica.



Al termine del percorso si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF.

Gli ITS rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese. La risposta italiana alle domande delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della Smart Specialization.

Le iscrizioni chiudono venerdì 16 ottobre alle 12. Le domande, insieme alla documentazione riportata sul bando, devono essere consegnate presso la sede della Fondazione in Via Doria 2, La Spezia, dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando integrale www.itslaspezia.it



