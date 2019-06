Fondazione Carispezia, tocca a Claudia Ceroni

La Spezia - Nella seduta odierna il Consiglio di Indirizzo ha eletto per acclamazione la dott.ssa Claudia Ceroni nuovo Presidente di Fondazione Carispezia. Coniugata, due figli, è nata a Faenza il 10 aprile 1963 ed esercita la professione di notaio alla Spezia dal 1999. Ha svolto attività di volontariato in ambito sociale e dal 2013 è membro del Consiglio di

Indirizzo della Fondazione. La neo-presidente ha così commentato: “Sono onorata e grata a tutti i colleghi Consiglieri per la fiducia e mi auguro che, con il loro sostegno, riuscirò a svolgere al meglio questo nuovo ruolo cui sono pronta a dedicare tutto il necessario impegno. Un sentito ringraziamento agli organi uscenti ed in particolare al Presidente Matteo Melley per la straordinaria opera svolta in favore della Fondazione e dell’intera comunità nel cui solco cercheremo di proseguire, con costante attenzione ai bisogni ed alle necessità di ogni persona”.



Matteo Melley ha così commentato: “Sono molto felice della scelta di Claudia Ceroni quale nuovo Presidente della Fondazione ed auguro a Lei e a tutto il Consiglio di Indirizzo di proseguire nello stesso clima di armonia e condivisione che ha caratterizzato l’attività degli organi uscenti. Ho l’orgoglio di lasciare una Fondazione solida, autorevole e soprattutto indipendente, con una squadra di persone competenti ed entusiaste che sono certo saranno di grande aiuto ai nuovi organi nel contribuire ulteriormente al benessere della nostra comunità”.