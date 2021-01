Focus sull'RC auto a La Spezia, quali sono i fattori che incidono sul prezzo finale?

La Spezia - Secondo una recente statistica, datata dicembre 2020, in Italia un'assicurazione auto costa circa 471,65 euro.



In base al sondaggio, a La Spezia assicurare una vettura costa 490,41 euro, quindi di più a confronto della media nazionale.



Tuttavia rispetto a 6 mesi fa, quando un'RC auto costava 563,50 euro, c'è stato un calo evidente del 12,97%.



L'avvento della pandemia da Covid-19 ha sicuramente influito sulla contrazione delle tariffe assicurative, consentendo alle stesse compagnie di adottare prezzi più calmierati.



I costi dipendono da una serie di variabili, legate al singolo guidatore, ma anche all'area geografica di riferimento.



L'analisi, nello specifico, ha tenuto conto di due importanti fattori legati al territorio: l'età ed il valore medio delle auto a La Spezia.



L'età di una vettura nella città ligure è di circa 9,57 anni, contro i 10,81 anni della media nazionale. Un fattore positivo, poiché significa che il parco auto circolante è piuttosto giovane.



In tale ottica, un mezzo con pochi anni viene percepito come più sicuro da parte delle assicurazioni, poiché più propenso ad evitare incidenti.



Componenti come freni, pasticche, pneumatici ecc. sono infatti, teoricamente, in perfetto stato e quindi garantiscono una maggiore affidabilità.



Il valore di un'auto a La Spezia è invece di 10.423,85 euro, contro gli 11.482,05 euro della media nazionale.



Un altro fattore che incide sul premio assicurativo è la classe di merito. I guidatori spezzini in prima classe rappresentano il 62,8%, una percentuale piuttosto elevata, che lascia ben sperare per un ulteriore calo dei costi.



Lo studio ha tenuto in considerazione anche le garanzie accessorie, che consentono di costruire una polizza estremamente personalizzata, secondo le necessità soggettive di ogni assicurato.



La garanzia accessoria più gettonata nella città spezzina è l'assistenza stradale, selezionata nel 46,34% dei casi.



Questo servizio risulta particolarmente utile per chi viaggia spesso, in quanto offre supporto in caso di incidente o vettura in panne.



Al secondo posto c'è la tutela legale, opzionata nel 20,2% dei casi. Al terzo posto l'infortuni conducente (14,69%), che offre una copertura anche al guidatore.



Più staccate troviamo il furto e incendio (10,24%), la cristalli (6,99%) e gli eventi naturali (1,54%).



Negli ultimi anni gli assicurati prestano sempre più attenzione alle garanzie accessorie, in grado di offrire una copertura aggiuntiva, in base alle abitudini d'uso del mezzo.



Per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti Prima Assicurazioni, una delle principali realtà del settore, ha ulteriormente ampliato ed implementato il ventaglio di offerte relativo alle coperture accessorie.



Per conoscere il costo di una polizza, comprensiva delle garanzie accessorie, è sufficiente utilizzare il preventivatore presente sul sito di Prima.it.



Con pochi clic viene rilasciato un preventivo assicurazione auto chiaro e trasparente.



I diversi clienti hanno imparato ad apprezzare il brand, che punta sempre di più alla digitalizzazione ed alla tecnologia, per un serie di servizi innovativi omnicanale e personalizzabili.