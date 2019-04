Flp Difesa sbarca su Facebook

La Spezia - Il coordinamento Provinciale di FLP Difesa - SP - sbarca su Facebook. L’ obiettivo della pagina facebook e’ quello di interagire in real time con la massima trasparenza e visibilita’ attraverso post e link diretti al sito web Nazionale, ma anche quello di creare un contenitore di idee, di suggerimenti e di proposte, utili per definire meglio la piattaforma sindacale al fine renderla il più possibile condivisa per una più efficace rappresentazione delle istanze della categoria e per disporre di un utile strumento per le “battaglie” del sindacato.