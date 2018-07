Flp Difesa rinnova la segreteria, Lo Bono neo coordinatore

Riceviamo e pubblichiamo da Flp Difesa La Spezia.

La Spezia - Il Sindacato FLP-Difesa si rinnova e con la presentazione del nuovo coordinamento guidato dal neo coordinatore Giuseppe Lo Bono, FLP DIFESA ha veramente aperto un nuovo corso che punta a dare vita ad una nuova classe di dirigenti Sindacali. Sono stati eletti, quali componenti di segreteria: Christian Palladino vice coordinatore, Di Cianni Marisa, Merani Anna Maria, Olivieri Maria, Pisano Paolo, Prati Rosmary, Salvadeo Stefano.

A livello nazionale condividiamo la scelta di FLP DIFESA di non aver firmato il nuovo CCNL 2016 - 2018 per il personale non dirigente del nuovo comparto delle “Funzioni Centrali”.

La FLP DIFESA da sola ha impiegato quasi tre anni per ottenere la sentenza della Corte Costituzionale che affermava il diritto alla contrattazione per i dipendenti pubblici, mentre nel 2018, in poche settimane con le firme delle sigle sindacali concordi, si è sottoscritto un contratto decisamente in perdita, perché dopo ben otto anni ha ottenuto uno scarso aumento delle retribuzioni, perdita del diritto alla contrattazione e la restrizione di diritti fondamentali, come quelli alla salute.

Oggi la sigla è il secondo sindacato dell’Arsenale spezzino e centinaia di lavoratori si sono affidati all' operato dei singoli componenti, ma si percepisce una perdita d’identità e di fiducia verso il sindacato, sarà quindi un nostro impegno riaffermarlo, anche con la presenza di una forte componente femminile nel coordinamento, tutte lavoratrici dotate di sensibilità e ponderatezza rispetto ai problemi e alle necessità dei lavoratori.

Flp-difesa da sempre ha sostenuto la necessità di un rilancio Arsenalizio attraverso operazioni concrete: sblocco del turn-over, nuove assunzioni, realizzazione del Piano Brin, riapertura della ex Scuola Allievi Operai, internalizzazioni delle lavorazioni affidate a ditte esterne.

Ci auguriamo che la nostra visione di futuro per l’Arsenale spezzino si possa realizzare attraverso la convergenza di tutte le parti sociali, comprese anche quelle politiche locali e coinvolgendo, se necessario, anche il Sindaco della città.

FLP-Difesa ha una nuova sede, in via Largo San Michele 18, a La Spezia, nel quartiere di Pegazzano e il nostro indirizzo di posta elettronica è: segreteriaflpdifesasp@alice.it.