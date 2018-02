Flotta verde e navi ibride, arrivano i seminari di Atena

La Spezia - La Sezione della Spezia di ATENA, Associazione italiana di tecnica navale, ha il piacere di rendere noto il calendario della conferenze e seminari in programma nel I° semestre del 2018.



6 Marzo, Martedì - "Artico e Antartico - Il contributo italiano alla Ricerca" - presso Promostudi

8 Marzo, Giovedì - Conferenza Ing. Lorenzo Pollicardo “La ripresa della Nautica Italiana", con Tavola Rotonda - presso Circolo Ufficiali MM

6 aprile - a.m. - Presentazione del Presidente Atena SP C.Amm. Claudio Boccalatte su "Efficientamento energetico della Marina Militare e Flotta Verde", presso ASCOMAC Unimot - SEA-TEC 2018 - Carrara Fiere

6 aprile - p.m. - Workshop Atena Lombardia + Atena SP: "Propulsione ibrida/elettrica per imbarcazioni da diporto" - presso ASCOMAC Unimot - SEA-TEC 2018 - Carrara Fiere

18 Aprile, Mercoledì - "Logistica Navale" - presso Promostudi

23 Maggio, Mercoledì - "Nuove Imprese e Nuovi Prodotti" - presso Promostudi

19 - 23 giugno - Seminario di argomento tecnico in collaborazione con l'Università di Pisa nella cornice di SEAFUTURE 2018 - La Spezia



Il programma ha privilegiato argomenti che hanno stretto collegamento con le più significative realtà e attività del territorio e le tecnologie d'avanguardia introdotte nel comparto marittimo. Come negli scorsi anni, Atena si muove in stretta collaborazione con illustri istituzioni: il circolo ufficiali della M.M.; Promostudi - Polo Universitario "Marconi"; Distretto Ligure delle Tecnologie Marine; ASCOMAC - Unimot per le attività nella cornice del Seatec a Carrara Fiere e, last but not least, l'organizzazione di Seafuture 2018.



Conferenze e seminari vedono la partecipazione di relatori di alto livello, qualificati rappresentanti di istituzioni, università, registri di classifica e industria che, traendo materia di esposizione dalle proprie dirette esperienze, consentono al pubblico una visione "dall'interno" degli argomenti trattati. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico, previa registrazione con una mail inviata alla sezione ATENA della Spezia



ATENA - Associazione italiana di tecnica navale, senza fini di lucro, è presente da 70 anni su tutto il territorio nazionale e riunisce professionisti, tecnici e appassionati di argomenti del mondo navale e marittimo, di cui diffonde la cultura attraverso eventi come quelli in calendario ed altri riservati ai soci. Sul sito dell'associazione, www.atenanazionale.it , un ampia illustrazione delle nostre attività.

Si può aderire ad ATENA come soci individuali ordinari, ovvero junior se di età inferiore ai 30 anni; istituzioni, enti e aziende si possono iscrivere come soci collettivi. Per informazioni e richieste di iscrizione è sufficiente inviare una mail alla sezione ATENA della Spezia all'indirizzo laspezia@atenanazionale.it

