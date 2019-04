Flixbus collega Spezia con Malpensa

E arrivano le prime corse per Basilea, Friburgo e Francoforte.

La Spezia - Sull’onda del successo riscosso in città in questi ultimi mesi, FlixBus lancia nuove corse in partenza da La Spezia, col duplice obiettivo di agevolare gli spostamenti degli spezzini e facilitare, al tempo stesso, i flussi verso il territorio, con la possibilità di ricadute positive e nuove opportunità a livello di turismo locale.



Tra le nuove connessioni spiccano innanzitutto quelle con l’aeroporto di Milano Malpensa, che riflettono la volontà, da parte di FlixBus, di incentivare forme di mobilità integrata in cui l’unione di due o più mezzi collettivi (quali, appunto, autobus e aereo) si sostituisca all’uso di quelli privati, a beneficio dell’ambiente e della comunità tutta. Contemporaneamente, l’operatore potenzia la frequenza dei collegamenti sulle rotte preesitenti per Milano (ora raggiungibile fino a tre volte al giorno), Pisa (collegata fino a quattro volte al giorno) e Viareggio (fino a 2 corse giornaliere).



Contemporaneamente al potenziamento dei collegamenti nazionali con La Spezia, FlixBus avvia le primissime connessioni tra il Golfo e l’estero: tra le mete raggiungibili, si possono citare soprattutto Basilea, Friburgo e Francoforte, collegate in notturna con l’opportunità di riposare a bordo per ottimizzare il tempo speso in viaggio.

Tutte le corse partono da Via Giosuè Carducci 128, e sono sono prenotabili online, via app e nelle agenzie viaggi e nelle edicole del territorio. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.