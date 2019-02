FlixBus, in un anno raddoppiate le prenotazioni

Roma, Milano e Venezia le mete preferite degli spezzini.

La Spezia - FlixBus festeggia tre anni alla Spezia con un bilancio positivo: negli ultimi dodici mesi, i passeggeri in arrivo e in partenza dalla città sono quasi raddoppiati, a conferma della crescente popolarità, tra gli spezzini, dell’autobus come soluzione di viaggio preferenziale. Complice di tale successo, l’incremento delle connessioni con la Spezia, attualmente collegata con circa venti città italiane. Roma, Milano e Venezia mete preferite dai viaggiatori spezzini. Ma crescono anche le prenotazioni per Torino e Firenze.



Nella classifica degli Spezzini vince Roma, collegata senza cambi fino a quattro volte al giorno. Seguono Milano (raggiungibile fino a due volte al giorno) e Venezia, mentre tra le mete più in crescita si segnalano Torino (raggiungibile fino a due volte al giorno, al 4° posto) e Firenze (collegata fino a due volte al giorno, al 5°). Grazie alle connessioni con la vicina Toscana, inoltre, FlixBus si offre come soluzione ideale anche per chi desidera trascorrere un fine settimana in città d’arte come Lucca, Pisa, Siena e Pistoia o fare un salto a Viareggio per assistere al Carnevale. I collegamenti con la Spezia, in partenza dal parcheggio di Via Giosué Carducci, sono prenotabili, come sempre, online, via app e in agenzia viaggi. A bordo, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette.



Dall’arrivo in Liguria, FlixBus non ha smesso di investire sul territorio, con il duplice obiettivo di agevolare gli spostamenti dei Liguri e, al contempo, dei turisti in arrivo nella regione. Dopo aver collegato i capoluoghi di provincia, la società ha infatti attivato collegamenti con località costiere di punta, come Sanremo, Albenga, e Sestri Levante.