Fisascat e Felsa Cisl: "Ricordiamo a tutti il 730 per il 2021 ed il 2022"

La Spezia - "Il 2020 è stato un anno difficile vista la pandemia mondiale che non ha risparmiato nessun settore ma ha colpito più duramente commercio, turismo e servizi. In questi settori si è avuta la maggior richiesta di ore di cassa integrazione e l'80% con pagamento diretto da INPS o dagli Enti Bilaterali. Per questa ragione, come Fisascat Cisl di La Spezia, vogliamo ricordare che quest'anno 2021 e per il prossimo anno 2022, anche per chi non ha mai presentato il 730 lo dovrà fare avendo necessariamente 2 CUD, uno da parte azienda ed uno da parte dell'INPS. Vogliamo ricordare ciò per non incorrere in sanzioni o accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate visto già la difficoltà economica attuale. Per ulteriori informazioni il CAF Cisl La Spezia è a disposizione di tutti i cittadini".





Clarke Ruggeri

Fisascat e Felsa Cisl La Spezia