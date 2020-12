Fisascat Cisl mette a disposizione un'operatrice per la Spid

La Spezia - "Come Fisascat Cisl La Spezia, dopo alcune segnalazioni di difficoltà, abbiamo pensato di mettere a disposizione dei cittadini una jostra giovane operatrice per poter aiutare, non solo i nostri iscritti ma chiunque ne faccia richiesta, a registrare, attraverso piattaforma telematica, l'identità digitale meglio chiamata SPID". E' quanto si legge in una nota che prosegue: "Ricordiamo che l'identità digitale (SPID) permette di accedere a tutti i servizi per il cittadino (INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate). Per informazioni ed appuntamenti potete contattare Aurora Vergassola al 3284865139 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18".