Fisac Cgil, confermato Cozzani: "Sfida è capire digitalizzazione"

Rieletto il segretario uscente.

La Spezia - Si è svolto questa mattina nella Sala Di Vittorio della Camera del Lavoro spezzina il congresso della Fisac Cgil, la categoria che rappresenta i lavoratori delle assicurazioni e del credito. Armando Cozzani, segretario uscente, è stato riconfermato. Nella sua relazione, Cozzani ha affrontato i temi legati alla condizioni di lavoro in un settore profondamente cambiato anche grazie all'introduzione delle tecnologie digitali: “Per effetto della digitalizzazione i nuovi assetti organizzativi comportano nuove modalità di lavoro; la sfida del sindacato è riuscire a leggere ed a comprendere questi cambiamenti per dare risposte e tutele ai lavoratori. Il contratto nazionale del settore ABI scadrà a dicembre 2018. Per il rinnovo sarà necessaria una cabina di regia che coinvolga tutte le parti sociali.”



Cozzani si è anche soffermato sul tema della salute e sicurezza sul lavoro: “i nostri sono settori in cui sono alti i rischi da stress correlato. In questo quadro, diventano sempre più strategici gli RLS di sito per monitorare il livello di stress del lavoratore ed intervenire per tempo. Il malessere dei lavoratori di fronte alle continue richieste di ottenimento di risultati di vendita e di collocamento di prodotti finanziari non è più sostenibile. A questo proposito, un decisivo passo sarebbe l'eliminazione di tutti i tipi di incentivi alla vendita non solo per gli adetti, ma, soprattutto, per i capi area, capi mercato e direttori. “



Il congresso è stato chiuso da Sergio Bonanini, segretario Fisac Liguria.