Fiocco Rosso si gode l'Award e lancia i matrimoni 'bonsai'

La Spezia - Fiocco Rosso - Eventi & Comunicazione, agenzia spezzina specializzata in matrimoni, organizzazione eventi e comunicazione ha ottenuto il Wedding Award 2021 che la riconosce come uno dei fornitori più raccomandati dalle coppie del portale Matrimonio.com. Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore nuziale, ha infatti appena celebrato una nuova edizione dei suoi rinomati Wedding Awards e ha annunciato i nomi dei professionisti e delle aziende che nel 2021 hanno vinto il Wedding Award. Si tratta di un'edizione molto speciale a causa delle circostanze eccezionali in cui la pandemia ha posto l'intero settore delle nozze. Per questo motivo, oltre all'obiettivo di ogni anno di riconoscere l'eccellenza nel servizio offerto dalle aziende del settore nuziale del nostro Paese, Matrimonio.com ha anche voluto evidenziare il lavoro dei professionisti che hanno saputo gestire la riorganizzazione dei matrimoni insieme alle coppie in modo efficiente, così come il lavoro dei pochi fortunati che hanno potuto realizzare la celebrazione delle "nozze Covid", sotto misure speciali che le hanno rese particolarmente laboriose.



"Una bella soddisfazione - commenta Rachele Franchi, titolare di Fiocco Rosso - a coronamento di un anno impegnativo e ricco di sfide. Festeggio con questo riconoscimento, con la certificazione professionale del titolo appena ottenuta da Intertek e l'adesione all’Associazione Italiana Wedding Planner. La certificazione accreditata secondo la Prassi di riferimento UNI 61:2019 attesta la competenza, la conoscenza e la responsabilità dei professionisti del settore ed è una garanzia ulteriore per i futuri sposi, soprattutto in questo momento di incertezza. Adesso mi preparo a nuove sfide e al neonato progetto dei miei matrimoni 'bonsai' che porto avanti con il brand Micro Weddings Italia".