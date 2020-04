Fincantieri, lunedì si riparte

La Spezia - Si avvicina il momento della ripresa dei lavori negli stabilimenti Fincantieri, compreso quello spezzino del Muggiano. L'azienda, come si legge nell'intesa raggiunta ieri a livello nazionale con i sindacati – che tra i suoi frutti ha dato la proroga della cassa integrazione fino al 3 maggio -, ha deciso di riprendere le attività produttive da lunedì prossimo, 20 aprile, con una pianificazione progressiva che nella prima fase conterà in gran parte sullo smart working. Il tutto nel rispetto delle misure anti contagio all'interno delle sedi e degli stabilimenti messe a punto nel protocollo siglato il 14 aprile. Per le ditte esterne invece il lavoro in Fincantieri ripartirà martedì 21 aprile. Ma i capi cantiere di queste realtà sono convocati al Muggiano già il 20, quando in azienda si terrà un incontro informativo relativo alle regole da rispettare e alle misure di prevenzione in essere. Il 21, come detto, cancelli aperti per tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, limitatamente a quelli già presenti sul territorio regionale. Le ditte esterne che, impossibilitate a reperirne sul mercato, hanno chiesto di attingere ai dpi nella disponibilità di Fincantieri, ne riceveranno tre dotazioni al giorno per lavoratore.



N.RE