Fincantieri, la ripresa dei lavori slitta a dopo il 20 aprile

La Spezia - Salta la possibile riapertura subito dopo le feste pasquali degli stabilimenti Fincantieri, compreso naturalmente quello del Muggiano. L'ipotesi di un ritorno all'opera già da martedì prossimo 14 aprile era sul tavolo, ma oggi è arrivata la fumata nera in seguito a un incontro in videconferenza tra la holding e i sindacati nazionali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. L'esito? Ripresa dei lavori non prima del 20 aprile, qualora sia possibile ripartire nel rispetto di quanto prevede il Dpcm sulle misure di contenimento del contagio. “Pertanto nella settimana fino al 18 aprile sarà confermata al situazione di fermo produttivo in essere, attraverso il ricorso alla cassa integrazione con causale 'emergenza Covid-19'”, spiegano i sindacati, le cui perplessità di fatto hanno avuto la meglio. Nel corso della prossima settimana proseguiranno gli incontri per verificare le azioni di prevenzione necessarie per il contenimento del contagio. Ma per ora niente da fare.



