Fincantieri, cassa integrazione prorogata fino al 3 maggio

La Spezia - Cassa integrazione prorogata fino al prossimo 3 maggio. La notizia arriva da Roma e riguarda gli stabilimenti Fincantieri, compreso naturalmente quello spezzino, al Muggiano. La proroga arriva in virtù dell'accordo sottoscritto stamani tra l'azienda e le organizzazioni sindacali nazionali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm nel corso di un incontro tenutosi in videoconferenza.

L'intesa, spiegano in una nota le forze sindacali, "proroga gli effetti dell'accordo del 9 u.s. e conferma il ricorso alla Cig con la causale “emergenza Covid-19” fino al 3 maggio 2020, data indicata dal Dpcm vigente. L'azienda ha comunicato che la ripresa delle attività nei cantieri/sedi avverrà con modalità progressive e con una pianificazione caratterizzata da accentuata gradualità mantenendo, in una prima fase, una significativa presenza di attività in smart working".



Continueranno pertanto, i confronti in ogni sito e sede e proseguirà il lavoro dei Comitati per verificare le azioni di prevenzione necessarie per il contenimento del fenomeno di contagio e le azioni necessarie per organizzare la ripartenza. "Il pieno riavvio delle attività avverrà successivamente, in ossequio alle eventuali future disposizioni governative, avvalendosi anche delle indicazioni del comitato di esperti in materia economica e sociale che opererà in coordinamento con il comitato tecnico scientifico", proseguono i sindacati, che spiegano che le parti torneranno a confrontarsi il 29 aprile. Fino a questa data quindi non riprenderanno le lavorazioni, fanno sapere da Roma.