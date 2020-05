Fincantieri assume, posizioni aperte anche a Spezia

La Spezia - Decine di posizioni aperte in Fincantieri. Offerte di lavoro che vanno dai presidi francesi a quelli rumeni, passando per i cantieri di Genova, di Monfalcone, di Trieste. E anche dalla Spezia. Al Muggiano cercano sei supervisori di produzione per altrettanti ambiti: allestimento impianti Hvac, allestimento apparato motore, officina task force allestimento, officina sistemi di combattimento, allestimento fuori apparato motore, allestimento elettrico. C'è poi bisogno di un addetto alla pianificazione e al controllo della produzione.

Il supervisore di produzione ha il compito di sovrintendere le operazioni di montaggio/allestimento, avviamento e conduzione degli impianti o del prodotto di competenza, svolte da personale operaio Fincantieri e/o da ditte in appalto, garantendo il rispetto delle specifiche tecniche, degli standard qualitativi nonché dei tempi stabiliti.



L'addetto a pianificazione e controllo produzione ha invece il compito di elaborare i programmi di dettaglio delle attività del reparto di competenza, dare avvio alla produzione, controllando e quantificando costantemente lo stato di avanzamento delle attività interne, degli appalti e delle forniture chiavi in mano, in cooperazione con responsabili di produzione, e promuovendo opportuni interventi correttivi in caso di scostamenti dal programma.



Sul sito dell'azienda si spiega che, a livello di requisiti, occorrono diploma tecnico e laurea in ingegneria, e che i candidati ricercati dovranno aver maturato una precedente esperienza in ruoli analoghi nel settore industriale/navale e possedere una buona capacità di lettura di disegni tecnici nonché una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. E poi attitudine al problem solving, doti comunicative, capacità di negoziazione. Per candidarsi occorre andare sul sito aziendale, sezione 'Lavora con noi'.