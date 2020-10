Fincantieri Muggiano, Fiom sorride: "Ok a tamponi veloci per tutti"

La Spezia - "Passa la nostra linea. Controlli a tappeto attraverso tamponi 'veloci' a tutti i dipendenti diretti e indiretti". Così la Rsu Fiom Fincantieri Muggiano, che in una soddisfatta comunicazione spiega che "oggi il capo del personale ha confermato alla Rsu che con la collaborazione di Asl5 verrà realizzato un protocollo sperimentale che prevede lo screening tramite tampone dei lavoratori diretti e dell'appalto di Fincantieri Muggiano. Verrà dunque allestito un laboratorio attrezzato all'interno del cantiere con personale qualificato per realizzare tali verifiche a tappeto".



"I tamponi di tipo antigenico - continuano dalla Rsu - verranno forniti da Fincantieri e in caso di positività al lavoratore, che verrà messo in quarantena, sarà fatto da Asl un tampone molecolare di conferma. L'azienda si impegna fin da subito nel procedere celermente nella messa in opera di tale iniziativa che verrà mantenuta operativa per tutta la durata dell'emergenza pandemica. Come Rsu Fiom crediamo che questo protocollo sanitario di controllo sia un'importante passo avanti per combattere la diffusione del virus tra i lavoratori del cantiere. Tutto questo ci conferma la giustezza delle nostre posizioni dato che fin dal rientro in cantiere dopo la chiusura abbiamo chiesto che l'azienda si impegnasse nel monitorare il vero andamento del contagio non limitandosi al controllo della temperatura corporea e alle altre misure adottate a livello nazionale. Dunque nella consapevolezza dell'importante passo in avanti fatto continueremo ad esercitare le giuste pressioni perché si proceda velocemente e correttamente alla messa appunto del nuovo protocollo".