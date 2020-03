Filt Cgil e Uiltrasporti: “A Lsct le mascherine insufficienti”

La Spezia - Le segreterie di Filt Cgil e Uiltrasporti diramano una nota congiunta sulla situazione in Lsct: "Mentre leggiamo attoniti le dichiarazioni del direttore generale di Lsct, Ingegner Alfredo Scalisi, che bolla come ingiusto e senza motivazioni lo sciopero di ieri, apprendiamo dai lavoratori che le mascherine a disposizione per servire un organico di oltre 300 persone sarebbero assolutamente insufficienti. La notizia è stata confermata da fonti aziendali. Riteniamo superfluo ogni commento, in un particolare momento in cui è fondamentale garantire la salute dei lavoratori e dei propri familiari. Ribadiamo che la priorità è servire le operazioni strettamente necessarie per garantire l'approvvigionamento di generi di prima necessità e ridurre al minimo le lavorazioni. Esortiamo i lavoratori a rifiutarsi di eseguire prestazioni lavorative in assenza di adeguate protezioni laddove non vengano rispettate le norme del protocollo condiviso nella giornata di ieri tra le organizzazioni sindacali ed il Governo e risulti impossibile mantenere la distanza di sicurezza e non favorire assembramenti, particolarmente nelle zone comuni".