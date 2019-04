Filt Cgil: “Piano industriale, bene affidamento in house, ma non lo paghino i lavoratori"

La Spezia - La società Atc ha presentato questa mattina alle organizzazioni sindacali il piano industriale decennale per richiedere l’affidamento in house del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Il piano, già consegnato alla Provincia della Spezia, sarà sottoposto ai Comuni e successivamente vagliato dalla Corte dei Conti prima della sua definitiva approvazione.

"Ci riserviamo di valutare attentamente il progetto, di cui si evidenziano aspetti positivi come la previsione di un piano di anni 10 + 5 che garantisce, oltre al mantenimento del servizio pubblico, anche investimenti nel parco mezzi a minore impatto ambientale (elettrici e a gnl) - spiegano dalla segreteria Provinciale Filt Cgil della Spezia -. "Ci sono però anche aspetti fortemente negativi - come il blocco del turn over per i primi 5 anni con conseguente riduzione del personale di Atc di più di quaranta unità; non possono essere i lavoratori a pagare l'affidamento in house. Anche l’aumento delle attività in subappalto fino al 30% ci trova contrari. Inoltre, non abbiamo raccolto sufficienti rassicurazioni sul futuro della biglietteria, sul tema del noleggio, sul possibile affidamento diretto dei servizi scolastici e sull’istituzione di convenzioni con enti esterni. "Su nostra richiesta, restiamo in attesa della convocazione della Provincia, intenzionati a continuare un confronto proficuo sulla fattibilità del progetto.