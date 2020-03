Fiaip aderisce alla raccolta fondi promossa da Confindustria e Rotary

La Spezia - In considerazione del momento di difficoltà che sta attraversando il nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, con particolare attenzione alla nostra provincia, Fiaip La Spezia ha deciso di aderire con senso di responsabilità alla campagna di raccolta fondi promossa da Confindustria La Spezia e Rotary Club La Spezia. Il fine è provvedere all’acquisto di attrezzature e di macchinari, fra cui mascherine, respiratori e tute, il cui numero è al momento insufficiente per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. La raccolta fondi è aperta a tutti, singoli privati, piccole e grandi imprese, nell’idea di contribuire nel migliore dei modi e ognuno secondo le proprie possibilità a supporto dei medici, del personale e dei reparti dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. “L’intero importo raccolto – dichiara il Presidente di Fiaip La Spezia Valeria Ricci - verrà utilizzato immediatamente ed esclusivamente per l’acquisto di strumentazioni di consumo, che purtroppo stanno diventando emergenza e necessità per il Sant’Andrea della Spezia". Per donare, basta cliccare sul link nella piattaforma GoFundMe dedicato alla raccolta “Emergenza prime

necessità per il Sant’Andrea” e seguire la procedura indicata: https://www.gofundme.com/f/emergenza-prima-necessita-per-il-sant039andrea.