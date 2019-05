Festival Sviluppo Sostenibile, ci sarà anche un po' di Spezia

La Spezia - Anche La Spezia è presente nel cartellone del Festival Nazionale Sviluppo Sostenibile 2019 “Mettiamo mano al nostro Futuro” in programmazione dal 21 maggio al 6 giugno e dintorni su tutto il territorio Nazionale. Il Festival organizzato ormai da diversi anni dall’Alleanza Sviluppo Sostenibile (ASVIS) ha l’obiettivo di richiamare tutti all’azione per raggiungere i traguardi previsti dall’Agenda ONU 2030 sui temi della sostenibilità ambientale economica e sociale. Sconfiggere la povertà, proteggere l’ambiente, promuovere la pace, la salute e la giustizia, sviluppare un’ economia sostenibile sono alcuni dei 17 obiettivi che l’ONU ha dato alle nazioni da raggiungere nel 2030.

Gli eventi alla Spezia sono realizzati da Coop Liguria, SPI CGIL, Auser, Slow food, Associazione Buon Mercato la rete di organizzazioni creata con il progetto Pensa Cosa Mangi percorso di sensibilizzazione sul rapporto tra cibo, salute, agricoltura e ambiente.





Gli eventi sul territorio della Spezia:



Agricoltura Sociale e Solidale a km 0



29 Maggio ore 9,00 Istituto Arzelà - Piantumazione intergenerazionale degli ortaggi nell’orto dell’Istituto Agrario di Sarzana – Partecipano i volontari SPI CGIL Slow Food Auser e Ass. Buon Mercato con Gli studenti dell’Istituto Agrario- Progetto Pensa a cosa mangi



29 Maggio ore 10,30 visita all'orto scolastico della scuola elementare di Vezzano . Visita dedicata a conoscere una realtà molto attiva di educazione all'ambiente e alla sostenibilità attraverso la cura dell'orto, organizzata da Auser la Spezia



11 giugno ore 16,00 visita all’orto sociale della Pieve di San Venerio per far conoscere una realtà agricola sociale nata dal recupero di terreni comunali abbandonati visita su prenotazione a cura di spi cgil





Microplastiche macropeoblema, evento a cura di Coop Liguria il 4 giugno ore 16 sala Punto punto di incontro coop via Saffi La Spezia





Perché le microplastiche stanno diventando un macroproblema a cura di Marinella Abbate – biologa marina- ricercatrice Enea. Presentazione del progetto “le reti compostabili in mitilicoltura” a cura di Paolo Varella Presidente Cooperativa Mitilicoltori Spezzini





Il progetto Coop per la riduzione della plastica a cura di Tiziana Cattani - Coop Liguria