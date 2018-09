Ferretti vince sei award al World Yachts Trophies di Cannes

La Spezia - Record di premi per Ferretti Group ai World Yachts Trophies 2018, l’attesissimo appuntamento di chiusura del Cannes Yachting Festival che, anche quest’anno, ha esaltato con ben sei riconoscimenti l’inconfondibile stile Made in Italy e le tante novità di design e tecnologia proposte a bordo. È un momento trionfale per il Gruppo che, reduce dal successo che il pubblico del Festival ha tributato alla sua flotta delle meraviglie (25 modelli dagli 8 ai 42 metri) in rappresentanza dei marchi Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Custom Line, riceve ora anche il plauso degli addetti ai lavori con alcuni dei premi più ambiti del settore, a riconoscimento di un primato di estetica e innovazione ormai acclarato.



Questi i 6 Award:

- Ferretti Yachts 670: Best Layout Trophy, categoria 62 – 80 piedi (18,50-24 metri);

- Riva 66’ Ribelle: Best Exterior Design Trophy, categoria 62 – 80 piedi (18,50-24 metri);

- Custom Line 120’: Best Exterior Design Trophy, categoria 125 – 164 piedi (38-50 metri)

- Custom Line Navetta 42: Best Innovation Trophy, categoria 125 – 164 piedi (38-50 metri)

- Pershing 9X: Best Exterior Design Trophy, categoria 80 – 125 piedi (24-38 metri)

- Riva 110’ DolceVita: Best Interior Design Trophy, categoria 80 – 125 piedi (24-38 metri).



“Vincere fa bene al morale e al metodo, perché ripaga tutto il Gruppo per il lavoro svolto e ci dice che stiamo facendo le cose nel modo giusto - ha commentato l’Amministratore Delegato, Avvocato Alberto Galassi. - Quando poi, come sta accadendo, le nostre barche vengono premiate anche da un grande successo commerciale, la soddisfazione è doppia. La sfida continua: con questi premi alziamo sempre più l’asticella della bellezza, dello stile e delle prestazioni che noi stessi saremo chiamati, con i prossimi modelli, a superare. Ma è il bello della sfida e di essere Ferretti Group”.