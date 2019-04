Ferretti vince agli Asia Boating Awards e incanta il Singapore Yacht Show

La Spezia - Dall’America, passando dagli Emirati Arabi fino all’Asia Pacific. Dopo aver conquistato il pubblico di Miami, Dubai e Palm Beach, Ferretti Group si prepara a sbarcare al Singapore Yacht Show, il principale evento di nautica e lusso del continente asiatico, in programma dall’11 al 14 aprile presso il ONE° 15 Marina Club a Sentosa Cove.



E a dimostrare anche il grande apprezzamento degli addetti ai lavori, arriva la splendida vittoria agli Asia Boating Awards 2019, evento principe per quanto riguarda stile e nautica nell’area asiatica, organizzato da Blu Inc Media. La cerimonia, tenutasi ieri, mercoledì 10 aprile, nel meraviglioso Capitol Theatre di Singapore, ha premiato Riva 110’ Dolcevita nella categoria “Miglior flybridge (tra gli 80 e i 110 piedi)” e Custom Line 120’ nella categoria “Miglior flybridge (sopra i 110’ piedi)”.



Il Gruppo partecipa al Salone più influente del Far East con una flotta di sei magnifici yacht: Ferretti Yachts 450, Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 780, Ferretti Yachts 850, Riva 76 Perseo e Ferretti Yachts 920, première assoluta per il sud-est asiatico.



Sabato 13 aprile, raffinato ed esclusivo cocktail party, riservato agli ospiti, presso lo stand flottante sull’acqua, dal quale si potrà ammirare la flotta dei sei splendidi yacht.



Culti Milano con le sue pregiate essenze e Mogi Caffè con le sue miscele sono i luxury partner che Ferretti Group ha scelto per rendere unica e memorabile l’esperienza dei visitatori e degli armatori durante il salone.



Frutto della collaborazione fra Comitato Strategico di Prodotto e Dipartimento Engineering Ferretti Group insieme a Studio Zuccon International Project, il nuovo gigante Ferretti Yachts ha una lunghezza scafo di 23,98 metri, che permette di registrarlo come imbarcazione da diporto.



Ferretti Yachts 920 esibisce una silhouette dinamica e prorompente grazie agli stilemi progettuali che hanno rinnovato completamente i modelli lanciati in questi anni, decretandone il successo internazionale. Importante novità è l’innalzamento della prua dello scafo che, oltre a conferire una decisa presenza in acqua, ha favorito l’introduzione della suite padronale wide body sul ponte di coperta.