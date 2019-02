Ferretti group e Ocean 360 ridefiniscono gli standard della nautica di lusso

La Spezia - Ferretti Group, leader mondiale nella nautica da diporto di lusso, parteciperà con una splendida flotta di 4 yacht alla 27° edizione del Dubai International Boat Show, in programma dal 26 febbraio al 2 marzo. Nell’occasione, annuncerà la partnership con Ocean 360, la società di yachting più all’avanguardia della regione, per la commercializzazione delle proprie imbarcazioni negli Emirati Arabi Uniti, in Oman e in Egitto. La mossa strategica, destinata a rafforzare in Medio Oriente la posizione del colosso italiano della nautica, consentirà di offrire alla clientela dell’area del Golfo una customer experience a 360 gradi attraverso una gamma di servizi integrati di alto livello in grado di soddisfare tutte le esigenze legate alla navigazione di lusso. Ocean 360, pronto ad affermarsi come la più grande realtà della regione operante nella nautica da diporto e con i più alti standard qualitativi nella gestione dei porti turistici, è il partner ideale per il raggiungimento di questo obiettivo.



“Ocean 360 è il partner ideale per noi, all’altezza della nostra visione e degli standard che ci posizionano stabilmente ai vertici della nautica di lusso. Inoltre, è ottimamente radicato nel territorio, in un mercato come quello mediorientale, di grande rilevanza per la nostra espansione internazionale. Siamo sicuri che, grazie alla solidità e all’autorevolezza di cui gode, verremo rappresentati al meglio negli Emirati Arabi, in Oman e in Egitto, dove una schiera sempre crescente di armatori e appassionati dimostra interesse ed entusiasmo per le nostre barche e il nostro navigare “Made in Italy”.

Con questo accordo Ferretti Group incrementa ulteriormente un network di distributori selezionati che conta oltre 60 dealer internazionali, a garanzia di un servizio di assoluta eccellenza in più di 80 Paesi nel mondo” ha dichiarato Alberto Galassi, CEO of Ferretti Group. “Al Dubai Boat Show, anche per celebrare adeguatamente la collaborazione con Ocean 360, presenteremo alcuni degli yacht più prestigiosi della nostra gamma, tra cui una “Middle East Premiere”, lo spettacolare Pershing 82, insieme a Ferretti Yachts 550, Riva 100' Corsaro e Pershing 70”.



“Siamo impazienti di dare il via alla partnership con Ferretti Group, un percorso congiunto all’insegna dell’eccellenza che offrirà alla nostra stimata clientela i massimi standard di servizio. Dubai, apprezzata dalle diverse culture e nazionalità coesistenti nella regione, si è affermata come meta rinomata per la nautica da diporto a livello regionale e internazionale, anche per il suo impareggiabile lifestyle, come dimostra anche il progressivo ingresso di nuovi armatori sul mercato. L'economia di Dubai è destinata a crescere in modo sempre più sostenuto. In linea con il trend di crescita di lungo termine che ci attendiamo, ci impegneremo a garantire la massima soddisfazione al cliente attraverso una gamma completa di servizi sviluppata da un team di professionisti qualificati e “amanti del mare” ha dichiarato Gregor Stinner, CEO di Ocean 360. "Ocean 360 è entusiasta di rappresentare in esclusiva i famosi brand del Gruppo Ferretti, Ferretti Yachts, Pershing, Itama e l'iconico Riva - un marchio con un patrimonio di oltre 175 anni di storia, universalmente noto come simbolo dell’italianità e della “Dolce Vita" – amato dalla clientela più esigente, dalle celebrità e dai reali. Ocean 360 arricchirà l'esperienza degli armatori Ferretti Group fornendo un’ampia varietà di servizi premium, dalla logistica all’attività post-vendita, dalla manutenzione fino allo yacht valet e allo yacht management”.



Ferretti Group accoglierà gli ospiti al Dubai Boat Show a bordo della propria flotta, che farà da suggestiva cornice allo stand flottante sull'acqua (MD-20), su cui si specchiano i maestosi grattacieli di Dubai, massima espressione del lusso e simbolo degli Emirati Arabi.