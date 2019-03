Ferretti al Palm beach international boat show con tre modelli Riva

La Spezia - Ferretti Group mantiene saldo il presidio del continente americano con la partecipazione in grande stile al Palm Beach International Boat Show, appuntamento di riferimento della stagione nautica in Florida, in programma dal 28 al 31 marzo.

Il Gruppo, in collaborazione con Allied Marine, dealer esclusivo per la costa orientale degli Stati Uniti che sarà presente con un suo proprio stand, si prepara a esporre una flotta di 7 magnifici modelli tra cui, per la prima volta nelle Americhe, due fuoriclasse dei mari: Pershing 8X, il nuovo capolavoro della ‘X generation’ che ha fatto la sua prima apparizione al BOOT di Düsseldorf, e Riva 90’ Argo, l’ultimo irresistibile modello della gamma flybridge del brand. Quest’ultimo è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso 9 marzo con un evento privato che ha riunito oltre duecento invitati in due delle location più esclusive della città, lo splendido Epic Hotel Marina e il prestigioso ristorante Zuma: al termine, mirabolante spettacolo pirotecnico.



Le altre barche della flotta del Palm Beach International Yacht Show sono: Ferretti Yachts 780 e Ferretti Yachts 450, Rivamare e 66’ Ribelle per il brand Riva e Pershing 9X.