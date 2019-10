Ferretti a Fort Lauderdale con due gioielli in anteprima

La Spezia - Dopo i successi dei saloni nautici di Cannes e Montecarlo, Ferretti Group sbarca alla 60°edizione del Fort Lauderdale International Boat Show con tutto lo splendore e la forza di una flotta composta da 16 imbarcazioni - open, coupé, flybridge e maxiyacht -, fra cui 2 première per il mercato americano.

Dal 30 ottobre al 3 novembre andrà infatti in scena, al Bahia Mar Resort & Yachting Center di Fort Lauderdale, il grande show della nautica di lusso e di eccellenza, con gli yacht e i superyacht più belli del mondo, oltre a 110mila visitatori e a 1.200 espositori. In questo contesto da sogno e di notevole importanza strategica, Ferretti Group farà debuttare sul

mercato americano 2 nuovi modelli: Ferretti Yachts 720 e il 48 Wallytender.

Le 2 anteprime saranno affiancate da una magnifica flotta di 14 modelli:

- Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 670, Ferretti Yachts 780

- Aquariva, Rivamare, 56’ Rivale, 76’ Bahamas, 76’ Perseo, 90’ Argo, per il brand Riva

- Pershing 5X, Pershing 9X, Pershing 62 e Pershing 70

Durante la conferenza stampa di Ferretti Group, in programma il giorno d’apertura del salone, saranno annunciati alcuni fra i nuovi yacht che debutteranno il prossimo anno, oltre ai principali risultati ottenuti dal Gruppo nel 2019 e ai dettagli relativi all’organizzazione delle controllate negli Stati Uniti.

Al Fort Lauderdale International Boat Show 2019 prosegue la partnership con prestigiosi marchi italiani e internazionali.

Maserati sarà il partner automotive; Pommery, lo champagne servito agli ospiti; La Scolca delizierà i visitatori con la sua selezione di vini; FIJI Water sarà l’acqua ufficiale allo stand; Seabob esporrà le magnifiche limited edition con livrea customizzata, realizzata ad hoc per i brand del Gruppo; Slam sarà il fornitore ufficiale delle divise dell’equipaggio Ferretti Group.