Ferretti a Düsseldorf: innovazione progettuale e design d’élite con prestigiose firme dell'architettura

La Spezia - Inizio d’anno sfavillante per Ferretti Group e le sue incredibili novità, svelate per la prima volta al BOOT, il più importante appuntamento nautico della stagione invernale, in programma a Düsseldorf dal 19 al 27 gennaio.

Presente al salone con una flotta di 7 magnifici yacht, Ferretti Group ha svelato in anteprima mondiale nel corso della conferenza stampa il capolavoro della ‘X Generation’, il nuovo Pershing 8X.



La nuova creazione di casa Pershing promette di conquistare la scena della prossima stagione nautica con linee sportive e filanti unite a insuperabili standard di qualità e innovazione, frutto della collaborazione fra l’architetto Fulvio De Simoni, il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group e il Dipartimento Engineering del Gruppo.



Pershing 8X, realizzato in fibra di carbonio, è una vera e propria evoluzione sia dal punto di vista stilistico-funzionale che da quello prestazionale. Lo sport-fly, infatti, garantisce non solo leggerezza e velocità inedite ma anche maggior comfort a bordo, grazie alla possibilità di progettare spazi più ampi e accoglienti.

Presentato ufficialmente anche il nuovo Riva 90’ Argo, il 90 piedi nato dalla collaborazione con Officina Italiana Design, lo studio fondato dal designer Mauro Micheli e Sergio Beretta, che va ad aggiungersi all’ultima generazione della gamma flybridge by Riva, affiancando Riva 100’ Corsaro e Riva 110’ Dolcevita.

Il Boot è stato anche il palcoscenico per la presentazione di ben quattro nuovi progetti che tracciano l’inizio di un rivoluzionario percorso stilistico e progettuale, caratterizzato dalla collaborazione con alcuni tra i più celebri architetti su scala internazionale.

Grande entusiasmo per i concept annunciati: il nuovo super yacht semi-dislocante Custom Line Navetta 30, che porta la firma di due progettisti d’eccezione, gli archistar Antonio Citterio e Patricia Viel; Ferretti Yachts 720, che combina sapientemente lo stile classico-contemporaneo di Ferretti Yachts e un design moderno di grande impatto concepito dall’architetto Filippo Salvetti; il megayacht CRN 70M, sviluppato in stretta collaborazione con i designer Andrea Vallicelli e Alessandro Nazareth, che ne hanno curano il concept, le linee esterne e la compartimentazione degli interni; e il 48 Wallytender, che sarà una delle première più attese al prossimo Cannes Yachting Festival.



‘Essere Ferretti Group significa essere attesi dagli appassionati e dal mercato come una casa di moda alle sfilate di Milano o la Ferrari quando presenta la nuova Formula 1. Il nostro primo obiettivo è meravigliare, sentire le persone che dicono “wow!”. In questo senso, a Düsseldorf ho visto tanti occhi brillare durante le presentazioni dei nuovi modelli e dei nuovi progetti. Per alzare sempre l’asticella della bellezza e dell’esclusività abbiamo inaugurato collaborazioni d’eccellenza con talenti assoluti del design e dell’architettura. E abbiamo presentato la nostra nuova Formula 1, il fantastico Pershing 8X in fibra di carbonio. Per rimanere in tema, direi che abbiamo cominciato l’anno in pole position.” ha commentato l’Avv. Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group.

Al fianco della world première Pershing 8X, sono stati esposti 6 modelli di grande successo: Ferretti Yachts 550 e Ferretti Yachts 670, Rivamare, 56’ Rivale e 66’ Ribelle per Riva,Pershing 5X.

Seabob con i suoi sea-toys, La Scolca con i suoi vini pregiati, Mogi Caffè con le sue miscele e Slam con le sue divise sono i luxury partner che Ferretti Group ha scelto per rendere unica e memorabile l’esperienza dei visitatori e degli armatori durante il salone.