Ferretti Yacht a Venezia con undici gioielli e due premiere

La Spezia - Dopo le spettacolari celebrazioni per il 50° anniversario di Ferretti Yachts dello scorso anno, Ferretti Group torna dal 18 al 23 giugno a Venezia, con un’eccezionale flotta di 11 magnifici yacht. L’Arsenale di Venezia sarà il palcoscenico per la presentazione di due capolavori della nautica di lusso: la world première Custom Line 106’, pronta per un sensazionale debutto in anteprima mondiale, e l’European première Riva 90’ Argo, l’ultimo fantastico modello della gamma flybridge del brand.



Ferretti Group dedicherà all’esordio del nuovo Custom Line 106’ due splendidi eventi, uno il 19 giugno presso Punta della Dogana e la fondazione Pinot, l’altro il 20 giugno alla “Custom Line Art Gallery” della Galleria Contini, spazio d’arte di fama internazionale.



Le première ormeggiate all’Arsenale saranno affiancate da alcuni dei modelli di maggior successo del Gruppo, in rappresentanza dei brand Ferretti Yachts, Custom Line, Riva e Pershing:



Ferretti Yachts 450 e Ferretti Yachts 850

Custom Line Navetta 28

Rivamare e 56’ Rivale per il brand Riva

Pershing 5X, Pershing 70, Pershing 74 e Pershing 9X.



“Venezia ha uno splendore sontuoso e sfidante e le nostre barche meravigliose completano uno scenario unico come quello dell’Arsenale, una incomparabile scenografia architettonica e naturale. L’appuntamento in Laguna è anche perfetto per i nostri armatori, molti dei quali appassionati collezionisti, che sicuramente apprezzeranno un nuovo prestigioso salone nautico che si svolge in contemporanea con la Biennale d’Arte Contemporanea. In questo momento non vedo luogo al mondo più titolato di Venezia per ospitare l’arte nautica e l’estro innovatore di Ferretti Group” commenta l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.” Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Brugnaro e l’amministrazione comunale e tutti coloro che insieme a noi hanno creduto in questa splendida manifestazione, occasione unica di promozione dell’eccellenza nautica italiana attraendo un qualificato pubblico internazionale”



Ferretti Group partecipa al Venice Boat Show affiancato da prestigiosi partner del mondo del lusso. La cantina La Scolca con un’eccellente selezione di vini; Veuve Clicquot con una pregiata selezione di champagne; MogiCaffè con le sue miscele; Jaguar Land Rover, sponsor di Ferretti Group e supplier insieme a Rent Village di tutta la flotta automobilistica del Gruppo, presente a Venezia con il proprio top di gamma tra cui la full-electric Jaguar I-PACE, World Car of the Year, l’elegante E-TYPE Zero Emission, l’iconico modello del 1961 restaurato e poi trasformato da Jaguar Classic in una delle più belle vetture elettriche mai realizzate, la Range Rover Velar SV Autobiography con la sua raffinata potenza da 550 CV e la Range Rover Sport HST, da scoprire in tutta la sua efficienza elettrizzante. L’esclusivo hotel The Gritti Palace - The Luxury Collection con speciali servizi di conciergerie; Emirates Airlines che presenterà una demo della sua cabina



First Class Suite; Roda, fornitore ufficiale degli eleganti arredi da esterno; Signoretto con i prestigiosi lampadari in vetro di Murano; Gruppo Giardini che arricchirà lo stand con piante e composizioni floreali; Videoworks, fornitore di TV e impianti video; Frette, Redaelli e G&M, che firmano rispettivamente l’arredamento di Navetta 28, Custom Line 106’ e dei modelli Ferretti Yachts; Cipriani che offrirà agli ospiti calici di Bellini, il suo famoso signature cocktail; Marina Certosa e Venice Yacht Pier con i propri ormeggi; Viabizzuno con i sistemi di illuminazione; Slam, fornitore ufficiale delle divise dell’equipaggio Ferretti Group.