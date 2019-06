Federmoda lancia la sfida: "I commercianti utilizzino internet per ripartire"

La Spezia - I piccoli commercianti spezzini si approcciano poco allo strumento internet per promuovere i propri prodotti. In realtà basterebbe una serie di piccoli step per smettere di vedere "un nemico" in un alleato. Ed è a questo proposito che Confcommercio, con Federmoda, lancia il convegno dal titolo "Shopping 4.0 e il ruolo del negozio fisico nell'era di internet" che si terrà il 1° luglio dalle 10.30 nella sala Barilli in Via Fontevivo.

Il convegno è stato presentato questa mattina dallo storico commerciante e presidente di Federmoda la Spezia Giorgio Molinari. Lo spunto dell'incontro, al quale saranno presenti sia il segretario generale di Federmoda Massimo Torti e l'assessore al Commercio del Comune della Spezia Lorenzo Brogi, parte da una piccola provocazione "Sono tutti bravi a vendere su internet".



Per Molinari, il grande salto del commercio alla Spezia è avvenuto tra gli anni '80 e i 2000, ma con l'avvento di internet e delle grandi catene il piccolo commercio ha subito un brusco stop. "Bastano davvero piccole accortezze - ha detto - anche per i piccoli commercianti per avvicinarsi e sfruttare al meglio questa nuova era. Ora siamo alle prese con questo "muro" che rappresenta un'autentica rivoluzione. Internet stesso in principio ha creato una sorta di indifferenza, una reazione si può dire anche superficiale da parte del piccolo commercio che si è anche sentito, in un secondo momento, indebolito. Lo scopo dell'incontro di lunedì 1° luglio è capirne di più. Massimo Forti spiegherà come 'fare le cose vecchie in un mondo nuovo'. Quindi risponderà a un quesito fondamentale: cosa può fare il piccolo commerciante per essere al passo coi tempi e quindi utilizzare le nuove tecnologie?".