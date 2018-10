Fatturazione elettronica, primo incontro conoscitivo

La Spezia - Avrà luogo domani, mercoledì 10 ottobre, un primo incontro conoscitivo sulla fatturazione elettronica. Appuntamento a partire dalle 15.30 nella sede principale di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, in via Fontevivo 19/F.

A partire dal 1 gennaio 2019 entrerà infatti in vigore il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati. Si tratta di novità normative di forte impatto per i manager e le imprese, chiamate ad avviare importanti investimenti per adeguare i sistemi informatici e rivedere le procedure di gestione del ciclo, attivo e passivo, di fatturazione.

Durante l’incontro, aperto a tutti, i funzionari dell’associazione illustreranno la nuova disciplina e saranno a disposizione del pubblico per ogni chiarimento.