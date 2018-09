Fatturazione elettronica, a 'lezione' in Confcommercio

La Spezia - A partire dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati. Si tratta di novità normative di forte impatto per i manager e le imprese, chiamate ad avviare importanti investimenti per adeguare i sistemi informatici e rivedere le procedure di gestione del ciclo, attivo e passivo, di fatturazione. A questo proposito, con l’avvicinarsi di questa data, Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza un primo incontro conoscitivo sulla fatturazione elettronica. Appuntamento in programma per mercoledì 10 ottobre alle 15.30 nella sede principale, in via Fontevivo 19/F. Nell’occasione, i funzionari dell’associazione illustreranno la nuova disciplina e saranno a disposizione del pubblico per ogni chiarimento.