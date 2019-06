Fattura immediata e differita, cosa cambia dal 1° luglio

La Spezia - CAF Cna La Spezia informa che a decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste ai termini di invio delle fatture immediate, con l’obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura. Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi: distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita, anche riepilogativa di più operazioni. Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione che corrisponde:

- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;

- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;

- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.



Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base alle nuove regole, la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura. In alternativa è sempre possibile emettere una fattura differita.



Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.



Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto. Tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.



In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio, ma a partire da tale data entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, verificato che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.



Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).



In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva. Alcuni emendamenti presentati per la conversione del Decreto Crescita, richiedono una proroga della moratoria sulle sanzioni, un aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata e modifiche anche all’obbligo di esporre la data di effettuazione.



Caf Cna La Spezia resta a disposizione per chiarimenti e precisazioni alle imprese sul tema tramite la propria commercialista Luciana Pittameglio e le proprie sedi territoriali. Per informazioni contattare Cna la Spezia via padre Giuliani 6 tel 1087.598080 mail: pittameglio.sp@cna.it.