Fattura elettronica gratis: come fare una fattura

La Spezia - Nel 2019 è aumentato il numero di liberi professionisti che ha aperto una Partita Iva a regime forfettario, uno dei regimi esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Ciò nonostante, grazie ad una serie di incentivi offerti dallo Stato, molti professionisti soggetti alle agevolazioni del regime forfettario hanno deciso di accedere a questo metodo di fatturazione grazie all’utilizzo di software di fattura elettronica gratis.



Molti di loro non hanno mai fatto una fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutti i professionisti e imprenditori che emettono fatture verso altre imprese o verso i consumatori.



La fattura elettronica è un documento in formato XML emesso attraverso uno dei canali di trasmissione approvato dall’Agenzia delle Entrate e inviato al Sistema di Interscambio.

Esistono sul web tante e diverse soluzioni offerte per realizzare una fattura elettronica gratis e veloce, oppure è possibile scegliere i servizi proposti dall’Agenzia delle Entrate.



Caratteristiche di una fattura elettronica

La fattura elettronica è caratterizzata da tre elementi principali:



- integrità: Il destinatario deve essere certo che il contenuto non sia stato alterato in fase di emissione e trasmissione dei dati;

- autenticità: il destinatario deve essere certo che la fattura provenga da chi l’ha emessa e non da terze parti non autorizzate;

- leggibilità: il documento deve essere disponibile e visualizzabile, in qualsiasi formato.



L’autenticità dell’origine di una fattura e la sua integrità possono essere garantite con i sistemi di controllo di gestione che assicurano l’affidabilità della fattura, con la firma digitale del mittente e con i sistemi di trasmissione elettronica dei dati.



Il Sistema d’interscambio è un sistema tecnologico dell’Agenzia delle Entrate che riceve, controlla e invia la fattura al destinatario mediante processi automatizzati. In caso di errori, il sistema provvede ad inviare la fattura al mittente con la notifica degli errori commessi. In particolare, i processi del SdI sono:



- fornisce i servizi di accreditamento;

- riceve le fatture elettroniche;

- convalida e gestisce i flussi delle fatture;

- indirizza le fatture al destinatario;

- notifica l’esito dei flussi tramite ricevute.



Come si crea una fattura elettronica

Generare una fattura elettronica è molto semplice: come prima cosa si deve scegliere il software adatto (se non dobbiamo eseguire operazioni complesse è sufficiente un software per fattura elettronica gratis); successivamente si deve selezionare il tipo di fattura da inviare, che può essere ordinaria, semplificata o fattura PA.



I dati da inserire durante la fase di compilazione della fattura sono:



- Dati personali del mittente: ragione sociale o nome e cognome, codice fiscale, partita Iva, indirizzo. Molti software inseriscono automaticamente i dati personali su tutti i documenti.

- Dati anagrafici del cliente: ragione sociale o nome e cognome, codice fiscale, partita Iva, indirizzo, codice destinatario.

- Tipo documento: bisogna scegliere se si tratta di una fattura, nota di credito, parcella, o di un acconto su fattura.



Ogni fattura è composta dal numero del documento, data di emissione, importo per beni/servizi, quantità dei prodotti, aliquota Iva applicata ed eventuali esenzioni con relativa norma di legge.



In tutte le fatture elettroniche è possibile compilare ulteriori campi, in base alle necessità legate alla propria situazione fiscale o legate ai rapporti con il cliente. Possono essere inseriti i dati relativi alla ritenuta d’acconto, al pagamento di bolli e i dati relativi a sconti o maggiorazioni.