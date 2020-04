Fase 2, oggi primo incontro: "Immaginiamo una nuova città"

La Spezia - Questa mattina si è svolto in videoconferenza l’incontro fra l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria, sindacati, terzo settore, solo gli ordini professionali che quotidianamente e per motivi di lavoro si interfacciano con il Comune e altre associazioni per traguardare insieme la fase 2 della ripartenza economica-sociale della Spezia.



“La riunione di questa mattina - ha dichiarato il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ha avuto la finalità di costruire una cabina di regia sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus, ovvero quello della ripartenza economica e sociale della Spezia senza lasciare indietro nessuno. Il nostro impegno è massimo nel traghettare tutti i nostri cittadini in questa nuova fase, con la consapevolezza che governare questo cambiamento sarà maggiormente efficace se saremo capaci di fare squadra con tutte le categorie economiche e sociali rappresentative del territorio.



Nella riunione preliminare odierna – prosegue il Sindaco Peracchini - abbiamo tracciato il metodo di lavoro ascoltando e raccogliendo già le prime istanze di tutti i partecipanti. Dalla prossima settimana, verranno organizzati riunioni di lavoro specifiche seguite dai vari Assessori di competenza con i settori afferenti alle loro deleghe per sviluppare idee, progetti e interventi possibili in base sia al raggio di azione del Comune sia in base alle risposte che il Governo sarà in grado di dare.



Il Governo – continua il Sindaco - deve dare una risposta molto significativa agli Enti Locali e questa non è una questione di secondaria importanza ma è in gioco la tenuta stessa del Paese. Stiamo ancora aspettando il “decreto aprile” del Governo ed è in corso una trattativa fra Stato, Regioni, Province e Comuni per il sostegno agli enti locali che, lo sottolineo, in questi mesi di crisi sanitaria hanno visto una pesante riduzione delle proprie entrate e che quindi si ritrovano in grave difficoltà.



Con gli incontri che saranno in calendario, dobbiamo immaginare insieme una nuova città che riparta dalle persone: le precauzioni sanitarie partiranno dal rispetto delle distanze fra le persone, dalle protezioni individuali per tutti i cittadini e per i lavoratori, dipendenti e autonomi, e dalle nuove modalità di lavoro e dai nuovi tempi in cui svolgerlo. Ci attende una grande sfida, un’inevitabile rimodulazione del sistema economico e sociale con la consapevolezza che non potremo utilizzare gli stessi metodi “pre coronavirus” per governarla.



Sono soddisfatto di questo primo incontro - conclude il Sindaco Peracchini - perché credo abbiamo tracciato la giusta via, ovvero tenere insieme gli aspetti economici, finanziari e quelli sociali, per una ripartenza che coinvolga tutti. Il mio ringraziamento va a tutti gli Assessori e a tutti i partecipanti –associazioni di categoria, stakeholder, mondo del volontariato, sociale, terzo settore, ordini professionali, sindacati – con l’augurio di continuare a lavorare nei prossimi appuntamenti in calendario per il bene del territorio costruendo insieme progetti, idee e aiuti, per una città nuova.”