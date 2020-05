Fase 2, la Cgil riorganizza i servizi

La Spezia - La Cgil spezzina riorganizza i servizi di Patronato e Caaf in relazione alle normative sanitarie per la Fase 2, per fornire il massimo della qualità e tutelando gli utenti e gli operatori.



CAMPAGNA 730

Dal 18 maggio partirà la campagna 730, su appuntamento in tutte le sedi del Caaf Cgil

Numero di riferimento 0187 547223

Per i servizi CAAF inoltre è possibile scaricare l'App a questo indirizzo:

http://www.caafcgil.com/app-digita-cgil/



PATRONATO INCA CGIL

Dall'11 maggio il Patronato Inca riceve su appuntamento telefonico, ma la novità è il servizio di INFOPOINT, con accesso scaglionato secondo le normative sanitarie, dal lunedì al venerdi presso la sede centrale di Via Bologna.

Ecco le sedi ed i giorni per il ricevimento su appuntamento:

Sede centrale della Spezia, Via Bologna 9: dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, più info point

Via Rosselli 45 La Spezia: lunedì, mercoledì, venerdi mattina

Sarzana: dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio

Romito: giovedì mattina

Luni: martedi pomeriggio

Levanto: mercoledì mattina

Ceparana: martedì mattina

Numeri telefono 0187 – 547249/ 0187- 547225

mail: laspezia@inca.it

Inoltre, per facilitare gli utenti lo SPI CGIL ha messo a disposizione i seguenti numeri per tutte le informazioni sui servizi del Patronato e del Caaf

Val di Magra: 353 4063551

La Spezia: 353 4063857

Lerici, Arcola, Ameglia: 353 4063145

Val di Vara: 353 4063760

Riviera: 353 4063850



Per tutti i servizi Patronato Inca e Caaf prenotazione telefonica ed accesso agli uffici SOLO CON MASCHERINA e muniti di una penna personale.